Sen Anlat Karadeniz 43. son bölümde Tahir gerçek ailesinin farklı insanlar olduğunu öğrendi. Tahir'in karşılaştığı bu gerçek karşısında ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanında, Vedat'ı vuran Fikret'in Osman Hoca'ya söyledikleri kafaları karıştırdı. İşte Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölümden ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA