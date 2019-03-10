Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.03.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 17:14

44. yeni bölüm 2. fragmanı: Osman Hocam ben oğlumu nefsime kurban verdim

44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her Çarşamba Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz 43. son bölümde Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı vurmuştu. İzleyici Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölümde 'Vedat ölüyor mu?' diye merak ederken, yayınlanan ikinci bölümle kafalar iyice karıştı. İşte Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı...

Sen Anlat Karadeniz 43. son bölümde Tahir gerçek ailesinin farklı insanlar olduğunu öğrendi. Tahir'in karşılaştığı bu gerçek karşısında ne yapacağı ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Atv'nin efsane dizileri arasında yer alan Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanında, Vedat'ı vuran Fikret'in Osman Hoca'ya söyledikleri kafaları karıştırdı. İşte Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölümden ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 44. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı: Osman Hocam ben oğlumu nefsime kurban verdim
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar