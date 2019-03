Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle 9 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya ünlü YouTuber Meryem Can da katıldı. Meryem Can ikinci soruda yarışmadan elendi. Yarışmanın takipçileri programın ardından internette Meryem Can kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Meryem Can kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

YOUTUBER MERYEM CAN KİMDİR?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damgasını vurdu. Meryem Can, "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" sorusuna yanlış yanıt vererek yarışmadan elendi. Peki, Meryem Can kimdir? İşte cevabı...

Meryem Can, 9 Mart 1995 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya geldi. Ünlü YouTuber Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası vardır. Youtube'a ise 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can, şu an 1.880.821 aboneye sahiptir.

İŞTE MERYEM CAN'IN ELENDİĞİ SORU

Soru: Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?

A- Tıslamak

B- Çemkirmek

C- Kişnemek

D- Gıdaklamak

Meryem Can bu soruya A şıkkında bulunan Tıslamak cevabını verdi. Ancak sorunun doğru cevabı B şıkkı olan Çemkirmek'ti.