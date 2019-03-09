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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 02:23

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YouTuber kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e ünlü YouTuber katıldı. Şimdi Türkiye'nin en çok kazandıran yarışmasının izleyicileri YouTuber sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereli? İşte merak edilenler...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YouTuber Meryem Can kimdir?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle 9 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yarışmaya ünlü YouTuber da katıldı. Meryem Can ikinci soruda yarışmadan elendi. Yarışmanın takipçileri programın ardından internette sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

YOUTUBER MERYEM CAN KİMDİR?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damgasını vurdu. Meryem Can, "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" sorusuna yanlış yanıt vererek yarışmadan elendi. Peki, Meryem Can kimdir? İşte cevabı...

Meryem Can, 9 Mart 1995 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya geldi. Ünlü YouTuber Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. Meryem Can'ın bir erkek kardeşi ve bir de ablası vardır. Youtube'a ise 7 Ağustos 2014 tarihinde katılan Meryem Can, şu an 1.880.821 aboneye sahiptir.

İŞTE MERYEM CAN'IN ELENDİĞİ SORU

Soru: Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?

A- Tıslamak

B- Çemkirmek

C- Kişnemek

D- Gıdaklamak

Meryem Can bu soruya A şıkkında bulunan Tıslamak cevabını verdi. Ancak sorunun doğru cevabı B şıkkı olan Çemkirmek'ti.

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