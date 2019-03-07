ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde büyük hesaplaşmalar yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın izleyicileri yeni bölümde neler yaşanacağını büyük bir merakla araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova 23. bölüm izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.