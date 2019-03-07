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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 01:58

23. bölümde Hünkar Yaman'ın kararı ne olacak?

Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Hünkar Yaman'ın kararı merak ediliyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? ü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde büyük hesaplaşmalar yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın izleyicileri yeni bölümde neler yaşanacağını büyük bir merakla araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova 23. bölüm izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

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