İlk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yüzleşme dizisi dikkat çekti. İlk bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Yüzleşme 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir ve Engin Öztürk gibi önemli isimlerin bulunduğu diziyle ilgili detayları sizin için derledik.

YÜZLEŞME 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yüzleşme ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. 12 Mart Salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak olan Yüzleşme dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YÜZLEŞME İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masal, geçmişin sırlarını aralamak ve sevdiklerinin intikamını almak adına Kalender Kasabası'na yerleşir. Genç kadın, kasabadaki topraklara talip olarak birçok sırrın peşine düşer. Bu gizemli kadının en büyük destekçisi ise Zümrüt'tür.

Masal, Gonca'nın intikamını almak ve sevdiklerinin yaralarını kapatmak adına geldiği Kalender Kasabası'nda nasıl bir çıkmaza girecek? Yıllar önce yaşanan olaylar, gün yüzüne çıkmaya çalışan gerçekler ve Masal'ın geçmişte neler yaşadığı bir bir açığa çıkacak.

YÜZLEŞME DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yüzleşme dizisin başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül gibi önemli isimler de bulunuyor.

YÜZLEŞME 2. BÖLÜM FRAGMANI