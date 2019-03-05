Game Of Thrones dizisi dünyada birçok kişinin izlediği diziler arasında yer alıyor. Dizinin izleyicileri Game Of Thrones'un yeni sezonunu büyük bir merakla bekliyor. Peki, Game Of Thrones 8. sezon ne zaman başlayacak? Birçok kişinin büyük bir merakla beklediği Game Of Thrones 8. sezon fragmanı yayınlandı. İşte Game Of Thrones dizisine dair merak edilen detaylar...

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Game Of Thrones dizisinin 8. yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla ardından fenomen dizinin izleyicileri şimdi Game Of Thrones'un yayın tarihini araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre Game Of Thrones 8. sezonu 14 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Cersei'nin hamile olması hem Jamie'yi hem de Tyrion'ı şaşırttı. Jamie'ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie'ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi.

CERSEİ BEBEK BEKLİYOR

Tyrion'ın ve Jamie'nin Cersei'nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei'nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu.

LYANNA STARK GERÇEK İSMİNİ İTİRAF ETTİ

Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler'den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell'e doğru yol aldı.

GAME OF THRONES 8. SEZON FRAGMANI