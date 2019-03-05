Kanal D ekranlarında bu akşam yeni bir dizi izleyici karşısına çıkacak. Yüzleşme dizisi oyuncularıyla şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Genç bir kadının intikam hırsını anlatacak olan dizinin ilk bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Yüzleşme dizisi nerede çekiliyor? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar...

YÜZLEŞME DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yüzleşme dizisin başrollerinde Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk, Yiğit Kirazcı, Zeynep Eronat ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Yüzleşme'de; Şerif Sezer, Mesut Akusta, Macit Koper, Durul Bazan, Gülsim Ali, Darda Yasir Yenal, Gözde Çığacı, Müfit Kayacan ve Yeşim Gül gibi önemli isimler yer alıyor.

YÜZLEŞME KONUSU

"Hikaye, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında geçiyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Masal ile Yüzleşme'ye hazır mısınız?"

YÜZLEŞME DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikâyenin çekimleri Alanya'da yapılıyor. Masal ismindeki esrarengiz kadının kasabaya gelişi ile 15 yıldır saklanan büyük sırlar açığa çıkacak ve kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Senaryosunu Altuğ Küçük'ün İsa Yıldız ve Pelin Karamehmetoğlu ile birlikte yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor.