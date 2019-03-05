ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karıştı. Zeki'nin Alparslan'ı alması savaşı daha da ateşlendirdi. Şimdi izleyiciler büyük bir merakla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dair merak edilen detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 128. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ekranlara geldi. Zeki'nin Alparslan'ı almasının ardından Hızır Çakırbeyli ve dostlarının ne yapacağı büyük merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli'nin küçümsediği düşmanı Zeki, otelde kurduğu tuzakla beklenmedik bir hamleye imzasını atmıştır. Özlem'in dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtulan Hızır'ın can borcunu ödemek bundan sonra Alparslan'ın görevi olacaktır.

ZEKİ, ÇAKIRBEYLİLERE SAVAŞ AÇIYOR

İstediğini alana kadar yolundan vazgeçmeyecek olan Zeki, Çakırbeylileri karşısına alarak açtığı savaşta, masanın yeni üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışır. Masanın paylaşmaya yanaşmayacağı haraca karşılık, Alparslan'ın saklı tuttuğu depoların yerini öğrenip el koymayı amaçlamaktadır.

ZEKİ'NİN YENİ HEDEFİ ALPARSLAN

Çalarak elde edeceği paralar karşılığında yeni dostlar edinmeyi amaçlayan Zeki'nin, Hızır'dan sonraki hedefi Alparslan olacaktır. Tedbirleri arttırmak yerine Çakırbeylilere açılan savaşa karşılık verme görevini üstlenen Alparslan'ın hayatı büyük risk altındadır.