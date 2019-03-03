Nöbet dizisinin oyuncuları kimler? Nöbet dizisinin konusu ne?

Show TV ekranlarının yeni dizisi Nöbet ilk bölümüyle bugün izleyicilerin karşısına çıkıyor. Nöbet dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Şimdi izleyiciler Nöbet dizisinin oyuncuları kimler sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Nöbet konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Nöbet dizisine dair merak edilen detaylar...

NÖBET DİZİSİNİN OYUNCULARI

Merakla beklenen Nöbet dizisinin oyuncu kadrosunda Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci ,Kürşat Alnıaçık , Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Salih Bayraktar, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek ve Orkun Ok yer alıyor.

NÖBET KONUSU

Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor. Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

NÖBET İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan Korkut, teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada askerini korumak için kendi canını feda ederek, şehit düşer. Onun yerine gelen Binbaşı Barış, evlatlarının başını öne eğmemeye ve Orhan Yüzbaşı'yı şehit eden hainleri bulmaya yemin etmiştir!

Jandarma Özel Harekat timinin komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit Alkan ise dağlarda Orhan Yüzbaşı'nın şehit olduğu saldırının da arkasında olan Jiyan kod adlı teröristin peşindedir. Devre arkadaşı ve yakın dostunu öldüren teröristi bulmaya o da yeminlidir.

Bu iki gözüpek asker, Hatay'da huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı birlikte mücadele edeceklerdir.

Barış Binbaşı daha bölgeye adım atar atmaz, bölgenin zenginlerinden Ziya Cevran huzursuzluk çıkarmıştır. Ziya Cevran ve oğlu Ferit'in daha birçok sorun çıkaracağı ve kontrol altında tutulmaları gerektiği aşikardır.

Tüm bunlar olurken Yiğit Yüzbaşı, Jiyan ile ilgili bir istihbarat alır, timiyle beraber peşine düşer. Barış Binbaşı da aynı terör örgütünün ahin bir plan peşinde olduğunu farkeder ve bölgenin en ıssız vadisinde Jandarma Kuvvetleri'ne kurulan pusuyla karşı karşıya kalır.