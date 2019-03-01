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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 02:17

filmi ne zaman vizyona girecek? ve oyuncuları merak ediliyor

Murat Boz'un yeni filmi beyaz perdede izleyicilerin dikkatini çeken filmlerden birisi oldu. Sinemaseverler şimdi ne zaman vizyona girecek sorusuna yanıt arıyor. ve oyuncuları da merak ediliyor. İşte Öldür Beni Sevgilim filmine dair merak edilen detaylar...

Murat Boz'un merakla beklenen filmi Öldür Beni Sevgilim ile ilgili detaylar gelmeye başladı. Sinemaseverler bir süredir Öldür Beni Sevgilim ne zaman vizyona girecek sorusuna yanıt arıyordu. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken film beyaz perdede izleyici karşısına çıktı. Peki, Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ne? Öldür Beni Sevgilim oyuncuları ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Başrolünde Murat Boz ve Seda Bakan'ın yer aldığı Öldür Beni Sevgilim filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyordu. Romantik komedi türündeki Öldür Beni Sevgilim filmi 1 Mart tarihinde vizyona girdi.

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