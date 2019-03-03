Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölüm fragmanı yayında mı? Hızır ve Özlem kurtuluyor mu?

Her hafta salı günü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karıştı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır'a bombalı tuzak kuruldu. Hızır, Özlem'in uyarısıyla son dakikada bir hamle yaptı. Şimdi izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 127. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde aksiyon doruktaydı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 127. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömür Façalı, aileler arasındaki düşmanlığa rağmen İlyas'tan beklentisini açıkça dile getirir. İstekleri uğruna önündeki engelleri yok sayacak kadar gözü kara olduğunu bir kez daha kanıtlar. Behzat'ı çileden çıkaracak yakınlık düşman ikili arasında yeni bir gerginliğin de sebebi olacaktır.

ZEKİ MASAYI TEHDİT EDİYOR

Kardeşlerinin intikamını almak için Çakırbeyliler ile Façalıların karşısına dikilen Zeki Sivri, kan parası bahanesiyle masayı haraca bağlama peşine düşer. Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda yapabileceklerini korkusuzca söyleyip herkesi tehdit edebilmesinin sırrı ise ardındaki büyük güçte saklıdır. Hızır'ın ölümü için hazırladığı tuzakla savurduğu tehditlerin lafta kalmayacağını çok geçmeden gösterecektir.