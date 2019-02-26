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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 13:16

42. yeni bölüm 2. fragmanı: Sevdan eğer bir hevesse zamana yenilir!

42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her Çarşamba Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümde Yiğit, Tahir'in peşinden koşarken Vedat'ın kucağına düşecek. Peki, Sen Anlat Karadeniz'de şimdi ne olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümden ipuçları...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izleyiciler tarafından heyecanla beklenirken, 2. fragman geldi. Atv'nin efsane dizilerinden oluşan Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Nefes ve oğlu için mücadele verirken bayrak yine Vedat'a geçiyor. Sevdalıların dizisi Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümde Nazar ve Murat kenetlenirken, Tahir ve Nefes ayrı düşmeye devam ediyor. Karadeniz'in yeni bölümünde Tahir Vedat hakkında büyük sırrı öğrenecek. İşte Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölümden ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 42. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ 42. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

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