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Sen Anlat Karadeniz 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

24.02.2019 19:15

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'e dair merak edilen detaylar...


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