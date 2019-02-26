Hakan Muhafız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı Hakan Muhafız'ın yayınlanan yeni sezon tanıtımında usta sanatçı Cüneyt Arkın yer aldı. Peki, Hakan Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Hakan Muhafız'ın yeni sezon tanıtımı...

HAKAN MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Yayınlanan fragmanda dizinin çok yakında izleyici ile buluşacağı bildirildi.

1. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. BÖLÜM

Yeni bir iş girişimi için umutsuzca fırsat kollayan Hakan'ın yoluna muhtemelen çok kıymetli olan tılsımlı bir gömlek çıkar.

2. BÖLÜM

Hakan, Muhafız'a dair anlatılanlara inanmakta zorlanır. Ölümsüz'ün ona ulaşmasını engellemek için yerinden ayrılmaması söylense de o, Memo'yu bulmak için gizlice çıkar.

3. BÖLÜM

Hakan ve Zeynep, yüzüğü koruyan bir Sadık ile buluşmak üzere ellerindeki adrese gelir. Ancak tek buldukları, ücra bir köşedeki köhne bir evdir.

4. BÖLÜM

Hakan, Faysal Erdem'in Ayasofya projesini almasını kutlamak için düzenlenen bir partide yeni işine başlar. Zeynep ise yüzük taşını bulmak için ipuçlarını takip eder.

5. BÖLÜM

Hakan, Faysal Erdem'in Ayasofya projesini almasını kutlamak için düzenlenen bir partide yeni işine başlar. Zeynep ise yüzük taşını bulmak için ipuçlarını takip eder.

6. BÖLÜM

Hakan, yeni aşkı ve Muhafız olarak sahip olduğu görevler arasında seçim yapmakta zorlanır. Emir'i eve geri gönderen Kemal, hançeri aramak üzere dışarı çıkar.

7. BÖLÜM

Müzenin güvenlik sistemini aşmak için daha iyi bir yol bulmaya zaman olmadığından Zeynep, Hakan'ın planını kabul eder. Ama bu plan riskleri de beraberinde getirir.

8. BÖLÜM

Zeynep, babası için Timur'dan yardım ister. Faysal Erdem, Mazhar'ın son eylemlerini tasvip etmez. Leyla, Hakan'la ilişkisi nedeniyle kendini çelişkide hisseder.

9. BÖLÜM

Hakan, suç mahallinden uzaklaştırılırken beklenmedik bir şey görür. Ölümsüz hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen Kemal, statüsünü ve daha pek çok şeyi riske atar.

10. BÖLÜM

Gözü aşktan başka bir şey görmeyen Hakan, eğitimini ve Muhafız görevlerini savsaklar. Leyla ona Ölümsüz'ün kanının gizli bir güce sahip olduğunu söyler.