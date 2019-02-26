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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 10:26

canlı yayında balık adamlar ve kadavra köpek Melo 'ı arıyor! (26 Şubat) Müge Anlı canlı izle

canlı yayınında 82 yaşındaki 'a ne olduğu araştırılıyor. Gayrimenkul zengini Asım Bayram, 1 ay önce bir emlakçıyla evden çıkıp bir daha geri dönmedi. Asım Bayram'ın kaybolduğu günden 2 gün sonra 'ta Asım Bayram'a ait gri renkli aracı plaka takip sistemine takıldı. (26 Şubat) ında bölgede balık adamlar, polis ve jandarma ekipleri ve 4 arama kurtarma köpeği Melo'yla birlikte yapılan arama çalışmalarını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında 82 yaşındaki gayrimenkul zengini için arama çalışmaları devam ediyor. 22 Ocak günü Antalya merkezdeki evine Murat Güneş isimli bir emlakçı çağırdı. Birlikte ev ve dükkan bakmak için ayrıldılar. Birlikte yaşadığı Azerbaycan Türk'ü Ferluga Hanım'a göre; Ferluga Hanım, o akşam eve gelmeyen 82 yaşındaki adamı telefonla aradı. Telefonu açan başka kişi oldu ve 'Hamamdayız' deyip telefonu kapattı. Gece saatlerinde 82 yaşındaki adamın telefonu tamamen kapandı. 24 Ocak'ta ise 'ta Asım Bayram'a ait gri renkli aracı plaka takip sistemine takıldı. Bölgede balık adamlar ve arama kurtarma köpeği Melo'yla birlikte arama çalışması yapılıyordu. Ancak bugün Jandarma Komando Bölüğü bölgeye giriş yaptı. Bölge jandarma ve polis tarafından ablukaya alındı. Arama çalışmalarına 3 köpek daha katıldı. Arama - Kurtarma köpeği Melo'nun dışında, Kadavra köpeği Pense, Arama - Kurtarma köpeği Ocak ve iz - takip köpeği Anka da Asım Bayram'ı arama çalışmalarına dahil oldu. Müge Anlı bugünkü canlı yayında Asım Bayram ile en son görüşen kişi olan emlakçı hakkında ilginç bilgiler paylaşacak. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, (26 Şubat) ı izleyebilirsiniz...

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