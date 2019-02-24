Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanı: Kalbimin sahibini değiştiremezsin Demir!

Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölümüyle Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 22 bölümdür izleyicisini aynı heyecanla ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, diğer haftalar gibi bu hafta da zirveinn sahibi olacağa benziyor. Bi Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanında Züleyha Yılmaz'a her şeyi itiraf ediyor. Peki Çukurova'da bu hafta neler yaşanacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE