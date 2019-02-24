Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanı: Kalbimin sahibini değiştiremezsin Demir!

Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölümüyle Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 22 bölümdür izleyicisini aynı heyecanla ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, diğer haftalar gibi bu hafta da zirveinn sahibi olacağa benziyor. Bi Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanında Züleyha Yılmaz'a her şeyi itiraf ediyor. Peki Çukurova'da bu hafta neler yaşanacak?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.