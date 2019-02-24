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  • Son Güncelleme: 24.02.2019 11:57

Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanı: Kalbimin sahibini değiştiremezsin Demir!

Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin zirveyi bırakmayan dizilerinden de Züleyha Demir'e her şeyi itiraf ediyor. Kalbinin sahibinin Yılmaz olduğunu söyleyen Züleyha, Demir'e oğlunun ondan olmadığını da itiraf ediyor. Yeni bölümde neler oluyor merak ediyorsanız, Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanından izleyebilirsiniz...

Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölümüyle Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 22 bölümdür izleyicisini aynı heyecanla ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, diğer haftalar gibi bu hafta da zirveinn sahibi olacağa benziyor. Bi Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanında Züleyha Yılmaz'a her şeyi itiraf ediyor. Peki Çukurova'da bu hafta neler yaşanacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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