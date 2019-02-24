Çukur 54. bölüm fragmanı heyecanlandırdı: Sırlar ortaya çıkıyor!

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur'a bir oyuncu veda edecek, peki o isim kim olacak? Tüm soruların yanıtlarını bulacağı Çukur dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Heyecan dolu sahneleriyle Çukur, yarın akşam Show TV'de izlenebilecek.

ÇUKUR 54. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Mahsun'un aşevine gelerek Sultan'ın karşısına çıktığı, Sultan'ın "Yalnız Çukur'un insanı gelmez buraya. Kimsesiz, yalnız, sokakta kalan…" sözleriyle Mahsun'u öfkelendirdiği tanıtımda bunu duyan Salih, aşevine koşuyor. Mahsun Salih'i, Saadet'le tehdit ederken, karşısında Veysel'i gören Saadet'in korku dolu halleri dikkat çekiyor. Gözü dönen Salih'in kurşun yağdırdığı heyecan dolu anlar ise merak uyandırıyor.





Yamaç'ın, Yücel'i camdan sarkıtarak büyük bir korku yaşattığı, Damla ve Cumali'nin karşı karşıya geldiği tanıtımda, Sena'nın ne öğrendiği merak uyandırıyor. Salih'in korkusuzca "Ölmek ya da ölmemek işte bütün mesele bu!" sözleri üzerine karşısında Remzi ile Karakuzuları bulduğu anlar ve çekilen silahlar heyecanı yükseltiyor. Yücel'den, Çeto ve Mahsun'un arasında bir sır olduğunu öğrenen ve Mahsun'a verdiği hediyeyle izleyenleri şaşırtan Yamaç'ın planı dizinin yeni bölümünden ipuçları veriyor.