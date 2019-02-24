Kardeş Çocukları 5. yeni bölümde tüm sırlar ortaya çıkıyor!

Her bölümüyle ayrı heyecan yaratan Kardeş Çocukları dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam Star TV'de izlenecek olan Kardeş Çocukları'nda Umay'ın attığı adım dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kardeş Çocukları yeni bölümde yaşanacaklar…



KARDEŞ ÇOCUKLARI 5. BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Yıldırım ve Ümran'ın sürpriz karşılaşmalarıyla birlikte gizli gerçekler çorap söküğü gibi çözülmeye başlar. Ümran'ı bir anda Hayat'ın annesi olarak karşısında bulmak da, Umay'ın kim olduğunu anlamak da Yıldırım için sarsıcı olur. Hayatının şokunu yaşayan Ümran ise, geçmişin bitmek bilmez öfkesi ve acısıyla baş başa, üstelik büyük sırrını korumak için Umay'la iş birliği yapmak zorundadır. Yıldırım, yıllardır içinde yanan pişmanlık ateşiyle Ümran'a sesini duyurabilmek için çırpınırken, Hayat ise annesinin de teyzesinin de Yıldırım'la ilgili bir şeyler sakladığının farkında ve iz peşindedir.

Diğer yanda, Volkan'ın Hayat'la ilgilenmeye başladığını fark eden Hayal kıskançlık krizleriyle baş etmeye çalışırken, Volkan ve Hayat arasındaki çekim Ümran'ı da huzursuz eder. Düşman kardeşler, zoraki iş birlikleriyle ortak hedeflerine ulaşıp birbirlerinden kurtulmayı başarmak üzereyken hem Cemal'den hem de Yıldırım'dan gelen hamleler ortalığı karıştırır. Umay'ın, geçmişin gölgesinden kurtulmak için attığı acımasız adım ise, bir anda bütün dengeleri değiştirir.