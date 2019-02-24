Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanı izle 24.02.2019 11:30

Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin zirveyi bırakmayan dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha Demir'e her şeyi itiraf ediyor. Kalbinin sahibinin Yılmaz olduğunu söyleyen Züleyha, Demir'e oğlunun ondan olmadığını da itiraf ediyor. Yeni bölümde neler oluyor merak ediyorsanız, Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 1. fragmanından izleyebilirsiniz...

"Adnan senin oğlun değil!"