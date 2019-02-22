Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Mesut'un başına gelenler dikkat çekti. İzleyiciler heyecan dolu yeni bölümün ardından Arka Sokaklar 507. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Arka Sokaklar dizisine dair merak edilen detaylar...

ARKA SOKAKLAR 507. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'da bu hafta ortalık iyice karıştı. Geçen hafta Zeliha'ya neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Yeni bölümün bitmesinin ardından Arka Sokaklar 507. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Umut'u da almış, neşeli şekilde eve dönmektedir. Derman'ın kendisini takip etmesinden şüphelenir. Volkan ve Umut'u eve gönderir. Kendisi Derman'la çatışır. Dermanlara takviye araç gelir ve Mesut'un mermisi bitmek üzeredir. Polisler desteğe gelirler. Bu esnada bir patlama sesi duyulur. Destek polislerin gelmesiyle Dermanlar da kaçar.

SELİN, MESUT'U SUÇLU BULUYOR

Mesut patlamış araca gidince, yaralı Volkan'ı ve ölen Umut bebeği bulur. Herkes yıkılmış haldedir. Selin, Umut'un ölümünden Derman'ın peşini bırakmaması sebebiyle Mesut'u suçlu bulmaktadır.

MESUT'A NE OLACAK?

Derman, Kemerli isimli teröristlerin bölgesine gider. Lider konumundaki Muhip onu karşılar. Ulaş, yanında Muhip'in adamıyla, Derman'a ilaç almaya diye çıkar ve kaçmaya kalkışır. Ekrem, Derman'a çok yaklaştığını söyler ve Mesut'u arar. Ekibimiz de bu esnada Ulaş'ın kaçtığını öğrenmiştir. Ulaş'ı almaya gideceklerdir ama Mesut ve Ekrem onlardan önce davranmıştır. Ulaş'ı döve döve Kemerli mahallesinin yerini öğrenirler. Mesut, Ekrem'i de bayıltır. Yüklü miktarda mühimmat alır ve kemerli mahallesine tek tabanca şekilde giriş yapar. Mesut adeta ölüme gidiyordur.