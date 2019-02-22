Her hafta cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gülperi yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, Gülperi 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...

GÜLPERİ 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gülperi'nin yeni bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanında neler olacağını araştırıyor. Gülperi'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şeyma Kadir ve Gülperi'nin hayatlarını birleştirme planlarından artık emindir. Bunu engellemek ve onlara rahat vermemek için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

KADİR İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMAYA KARARLI

Gülperi ve Kadir, Can'ın da arabanın içinde olduğunu anladıklarında dehşete düşerler. Kadir bu sefer işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Gülperi ise artık çocuklarını yeniden etrafında toplamak için çabalamaya başlar.

SEYİT GERÇEKLERİ ANLAMAYA BAŞLAYACAK MI?

Hasan annesi ve kardeşi için çok endişelenir ve o da bir yandan Eyüp'ün bu işle bir bağlantısı var mı diye araştırmaya başlar. Ancak yardımını istediği Seyit'in içinde bulunduğu tehlikeyi acı bir biçimde anlaması çok sürmeyecektir.