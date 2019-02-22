Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni bölümü sona erdi. Konakta ortalığın karışması işleri iyice çıkmaza soktu. İzleyiciler şimdi büyük bir merakla yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, İstanbullu Gelin 74. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte İstanbullu Gelin dizisine dair merak edilen detaylar...

İSTANBULLU GELİN 74. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 74. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dikkat çeken son bölümün ardından dizide heyecan arttı. İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İpek ve Fikret'in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret'in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya'nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır.

KIYMET'İN BEKLEDİĞİ OLMUYOR

Senem, Süreyya ve Dilara'nın kızlar gecesi Adem'in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet'in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan'ın da bir adım atmasına sebep olur.