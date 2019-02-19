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  • 19.02.2019 13:45
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 13:45

Sen Anlat Karadeniz 41. yeni bölüm 2. fragman: Denizden gelen kaplan!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm izleyici tarafından merakla bekleniyor. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 41. yeni bölümde Tahir, Nefes ve oğlu Yiğit ile birlikte yeni bir hayat kurma hayali kurarken, Nefes'in yapacağı seçim herkesi hayal kırıklığına uğratacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tüm fragmanı haberimizin detayından izleyebilirsiniz...

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