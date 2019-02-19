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  • 19.02.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 10:14

canlı yayınında sırlarla dolu cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri | 19 Şubat

canlı yayınında cinayetiyle ilgili neler konuşulacak? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sırlarla dolu Adem Kara cinayetiyle ilgili akrabalar ilginç bilgiler aktaracak. 48 yaşındaki Adem Kara'nın evinin yakınındaki su kuyusunda cesedinin bulunmasının ardından aile kimden şüpheleniyor? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız ı izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında herkesin merakla beklediği cinayet aydınlanıyor mu? 48 yaşındaki 'nın cesedi, kaybolduktan 15 gün sonra evinin yakınındaki su kuyusunda bulundu. Adem Kara'nın ailesinin şüüphelendiği isim ında neler anlatacak? Müge Amlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, Atv'de yayınlanan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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