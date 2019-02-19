ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında herkesin merakla beklediği cinayet aydınlanıyor mu? 48 yaşındaki Adem Kara'nın cesedi, kaybolduktan 15 gün sonra evinin yakınındaki su kuyusunda bulundu. Adem Kara'nın ailesinin şüüphelendiği isim 19 Şubat Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Müge Amlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, Atv'de yayınlanan Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...