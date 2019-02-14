Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümüne dair merak edilenler...
Sen Anlat Karadeniz 41. bölüm fragmanı yayınlandı14.02.2019 01:07
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