Sen Anlat Karadeniz 40. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 14.02.2019 00:06

Her hafta Çarşamba günü izleyicileri ekran başına kitleyen Sen Anlat Karadeniz dizisinde bu hafta yine heyecan doruktaydı. Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde Nefes'in bayılması izleyicileri meraklandırdı. Sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir. Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar. Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir. Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır. Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşananlar...



