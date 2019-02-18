Söz 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Söz'ün yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Derya, Yavuz hakkındaki gerçekleri öğrenmek için büyük bir çaba sarf etti. Dizinin bu haftaki bölümünün bitmesinin ardından izleyiciler büyük bir heyecanla yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Peki, Söz 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüme dair merak edilen detaylar...

SÖZ 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aksiyonun ve heyecanın dorukta olduğu Söz dizisinde izleyiciler şimdi merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Linda, Yavuz hakkındaki iddialarını kanıtlayacağını söyleyip Derya'yı buluşmaya ikna ediyor. Derya Linda ile karşı karşıya geliyor. Derya Yavuz hakkındaki gerçekleri öğrenmek istiyor. Çünkü Yavuz ile ilgili kuşkuları yaşayamıyor.

Turhan, Yavuz'a deşifre olursa bu işin biteceği uyarısında bulunuyor. Yavuz tamirhaneye geliyor. Ancak geldiğinde gördüğü manzara onu şok ediyor. Tamirhanenin kapısı kapalı içi boş. Önce camdan şöyle bir göz atıp içeri giriyor. Ama içerideki her şey gitmiş, tamamı götürürlmüş. Yavuz şaşkınlık içinde her yere bakıyor ama kimseyi bulamıyor. İç odalarda da sessizlik hakim ve tamamen boşaltılmış.

Kurulması planlanan terör devleti için Dragan ve Linda hazırlıklarını hızlandırıyor. Tim Dragan'ın adamları ile karşı karşıya geliyor. Acı olansa Dragan'ın adamları arasında Ateş'in de olması. Ateş silah arkadaşlarını düşmanı sanıyor ve onlara silah doğrultuyor. Nazlı ise sevdiği adamın izinden gidip Karabatak'ı bulmaya çalışıyor.