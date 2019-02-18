Show TV ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Çukur dizisinde izleyicileri heyecan sardı. Dizide kötü bir karakter olan Baykal Bey'i canlandıran Burak Sergen'in diziye döneceği iddia edildi. Çeto'nun görüştüğü kişi izleyicileri heyecanlandırdı. Şimdi dizinin izleyicileri Çukur'da Baykal Bey yaşıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Baykal Bey'i canlandıran Burak Sergen Çukur'a geri dönecek mi? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

BAYKAL BEY'İ CANLANDIRAN BURAK SERGEN ÇUKUR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Çukur'un son bölümünde Çeto, "Bundan sonra yalnızca sizinle görüşürüz. Vartolu mudur, Salih midir onun ölüsünü istiyorum Baykal Bey" dedi. İzleyiciler şimdi Baykal Bey'i canlandıran Burak Sergen'in diziye dönüp dönmediğini merak ediyor. Baykal Bey'i canlandıran Burak Sergen'in diziye dönüp dönmeyeceği dizinin gelecek haftaki bölümünde belli olacak.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası tiyatro sanatçısı Semih Sergen, annesi opera sanatçısı Serap Sezer, kardeşi ise sanatçı Toprak Sergen'dir. Toprak Sergen ile anneleri farklıdır. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı.1985 yılında mezun olunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.

Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanısıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Polis radyosunun kurulduğu dönemlerde ve daha sonra Radio Contact'ta kendi programını hazırlayıp sunmuştur.

Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve devam etmektedir. Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak görevler aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Pamela Spence'le kısa süren bir evlilik yapmış. Burak Sergen, 1999 yılında kendisi gibi oyuncu olan Işıl Sergen'le evlenmiştir. Cansın (d.2009) adında bir erkek çocukları var.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu, Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.

Çukur dizisinde Baykal Bey karakterine hayat vermiştir.