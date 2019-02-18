Her hafta pazartesi günleri Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde ortalık iyice karıştı. Aliço sayesinde İdris Baba da eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri döndü. Gerilimin iyice arttığı yeni bölümün ardından dizinin izleyicileri Çukur 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÇUKUR 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'da yeni bölümde heyecan doruktaydı. Dizinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler Çukur 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur'da karşı karşıya gelecek. Aliço sayesinde İdris Baba da eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri dönecek. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, eski işlerini geri almak için harekete geçecekler. Ancak her seferinde Karakuzular'la karşılaşmaları işlerini zorlaştıracak.

Yücel'i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun'un üstünde olan kişiye ulaşmak için çabalayacak. Çeto'nun geçmişine dair çıkan ilk izler Çeto'yu zor durumda bırakırken, yaşanacak sürpriz bir gelişme ekran başındakileri şoke edecek.