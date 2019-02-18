Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıkları ortaya çıktı!

Söz dizisinde 'Sarı Komutan' lakabıyla tanınan Tolga Sarıtaş'ın eski sevgililerini öğrenmeye hazır mısınız? Bu zamana kadar birden fazla rollerde oynayan Tolga Sarıtaş, Söz dizisiyle kariyerinde hızlı bir tırmanışa geçti. Dizide Sarı Komutan Yavuz Karasu olarak bilinen Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıklarına hazır mısınız? İşte Tolga Sarıtaş'ın eski sevgilileri...

18.02.2019 09:56 - Son Güncelleme: 18.02.2019 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





