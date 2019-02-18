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Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıkları ortaya çıktı!

Söz dizisinde 'Sarı Komutan' lakabıyla tanınan Tolga Sarıtaş'ın eski sevgililerini öğrenmeye hazır mısınız? Bu zamana kadar birden fazla rollerde oynayan Tolga Sarıtaş, Söz dizisiyle kariyerinde hızlı bir tırmanışa geçti. Dizide Sarı Komutan Yavuz Karasu olarak bilinen Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıklarına hazır mısınız? İşte Tolga Sarıtaş'ın eski sevgilileri...

18.02.2019 09:56 - Son Güncelleme: 18.02.2019 09:56
Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıkları ortaya çıktı!

Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın eski sevgililerini görünce çok şaşıracaksınız. Dizide Deniz Baysal ile rol gereği aşk yaşayan Tolga Sarıtaş, gerçek hayatta bakın kimlerle sevgiliymiş...

Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıkları ortaya çıktı!

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıkları ortaya çıktı!
Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıkları ortaya çıktı!

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Söz dizisinin 'Sarı Komutan'ı Tolga Sarıtaş'ın çapkınlıkları ortaya çıktı!
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