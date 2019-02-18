Müge Anlı canlı yayında babasını öldüren genç kız hakkında son dakika gelişmelerini anlattı. Annesini babasının elinden kurtarmak için araya giren ve babasının elindeki silahın patlamasıyla babasının ölümüne sebebiyet veren genç kız ve annesine ne oldu merak ediyorsanız, 18 Şubat Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...
ATV CANLI YAYIN
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