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  • 18.02.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 10:19

canlı yayınındaki babasını öldüren genç kız hakkında son dakika gelişmeleri! Anlı canlı izle

canlı yayınında babası 'ı öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. 18 Ocak'ta bu yana kayıp olan Abdullah Gazi Akbıyık'ı eşi Kıymet Hanım'ın öldürdüğü düşünülmüştü ancak gerçek Gazi Bey'in büyük kızının Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

canlı yayında babasını öldüren genç kız hakkında son dakika gelişmelerini anlattı. Annesini babasının elinden kurtarmak için araya giren ve babasının elindeki silahın patlamasıyla babasının ölümüne sebebiyet veren genç kız ve annesine ne oldu merak ediyorsanız, Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

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