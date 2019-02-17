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  • 17.02.2019 23:51
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 23:51

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. bölüm fragmanı yayınlandı | EDHO'da Façalılardan hesap sorulacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 125. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları izleyicisini ekranları başına kilitleyen EDHO'nun ünde Façalılar'dan hesap sorulacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 125. bölüm fragmanı...


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı "O sokaklar dediğiniz kimlerse, temizleyeceğim. Ondan sonra o Façalılar'ın hepsini öldürmek için oturacağım o masaya!" başlığıyla yayınlandı.

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