İlk beş serisiyle dikkatleri üzerine çeken Recep İvedik'in yeni serisi izleyiciler tarafından bekleniyor. Yeni filmin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar sosyal medya üzerinde Recep İvedik ile ilgili açıklama yaptı. Şahan Gökbakar "Recep'in Yeni Macerası" sözlerinin yazılı olduğu görselde filmle ilgili detayları sevenleriyle paylaştı. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? Recep İvedik konusu ve oyuncuları ile ilgili merak ettiğiniz detayları sizin için derledik.

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinin 6'ncı serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Recep İvedik'in ne zaman vizyona gireceği netleşmedi. Filmin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

NETFLİX'TE YAYINLANACAK İDDİASI

Netflix'in Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler Sazan Sarmalı filminden sonra Recep İvedik 6'ya talip olduğu iddia edildi. Platformun film için 21 milyon TL teklif ettiği ileri sürüldü. Yılmaz Erdoğan'ın sinemalarda gösterimi devam eden Organize İşler Sazan Sarmalı filminin Netflix üzerinden yayınlanmasının yankıları devam ediyor. İddiaya göre Netflix şimdi de Recep İvedik 6'ya talip oldu. Şahan Gökbakar'ın bu ay vizyona girmesi beklenen filmi için 21 milyon TL teklif edildiği konuşuluyor. 38 yaşındaki yapımcı ve oyuncu ise konu hakkındaki sessizliğini şimdilik koruyor.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI VE KONUSU

İzleyiciler tarafından merakla beklenen Recep İvedik 6'nın konusu ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.