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Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?

Türkiye binlerce hayranı olan magazinin ünlü isimleri nerelerde oturuyor dersiniz? Kimileri Beyoğlu'ndan, Etiler'den vazgeçmiyor, kimileri tası tarağı toplayıp daha sakin yerlere yerleşiyor. Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı. Peki diğer ünlüler yaşamak için nereyi seçti? İşte ünlülerin büyüleyen evleri...

18.02.2019 21:49 - Son Güncelleme: 18.02.2019 21:49
Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?

Yıldırım'ın, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdığı öğrenildi.

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