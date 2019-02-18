Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?
Türkiye binlerce hayranı olan magazinin ünlü isimleri nerelerde oturuyor dersiniz? Kimileri Beyoğlu'ndan, Etiler'den vazgeçmiyor, kimileri tası tarağı toplayıp daha sakin yerlere yerleşiyor. Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı. Peki diğer ünlüler yaşamak için nereyi seçti? İşte ünlülerin büyüleyen evleri...
18.02.2019 21:49
- Son Güncelleme: 18.02.2019 21:49
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