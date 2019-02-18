Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin evi büyüledi | Ünlülerin evleri nerede?

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.