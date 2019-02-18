Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 19.02.2019 02:14
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 02:24

18 Şubat sorusu: hangisidir?

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması 'de " hangisidir?" sorusu yarışmacıya yönetildi. İşte izleyiciler tarafından merak edilen sorunun yanıtı...

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine izleyicileri ekran başına kitledi. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "TDK sözlüğünde boksör kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki, TDK sözlüğünde boksör kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? İşte cevabı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon Haberleri18 Şubat Kim Milyoner Olmak İster sorusu: TDK sözlüğünde boksör kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar