Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine izleyicileri ekran başına kitledi. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "TDK sözlüğünde boksör kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki, TDK sözlüğünde boksör kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? İşte cevabı...