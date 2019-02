Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada "Hangisi En İyi Film Oscar Ödülü'nü kazanmıştır?" sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki Hangisi En İyi Film Oscar Ödülü'nü kazanmıştır? İşte cevabı...

HANGİSİ EN İYİ FİLM OSCAR ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTIR?

A- Pulp Fiction

B- The Wolf of Wall Street

C-Saving Private Ryan

D- No Country for Old Men

Cevap: D (No Country For Old Men)

NO COUNTRY FOR OLD MEN KONUSU NE?

Llewelyn Moss, bir olay yerinde bulduğu çantayı alır ve başını hiç ummadığı bir belaya sokar. Artık peşinde bir kiralık katil vardır. Moss bir Vietnam gazisidir ve bir şekilde uyuşturucu olaylarının ortasında soruna dönüşen bir meseleye karışır. Peşindeki katil Anton Chigurh planı konusunda kararlıdır çünkü işini yarım bıramak niyetinde değildir. İşin için çok sayıda masum insanın ve suçluların da karışacağı soluk soluğa bir takip başlayacaktır.