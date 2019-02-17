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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler hayran kalıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir süre Canan karakterine hayat veren Arzu Yanardağ'ın kızını görenler dönüp bir daha bakıyor. Bir zamanların popüler mankeni Arzu Yanardağ, uzun bir aradan sonra EDHO ile yeniden ekranara dönüş yapmıştı. Güzelliğinden bir şey eksilmeyen eski mankenin kızı Alara Maya da annesi kadar güzel. İşte Arzu Yanardağ'ın ve diğer ünlü isimlerin kızı...

17.02.2019 10:52 - Son Güncelleme: 17.02.2019 10:52
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler hayran kalıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Canan karakterine hayat veren Arzu Yanardağ'ı görenleri mest etti. İşte eski ünlü manken Arzu Yanardağ'ın kendisi kadar güzel kızı Alara Maya...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler hayran kalıyor

YASEMİN CONKA VE OĞLU SARP

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler hayran kalıyor

YASEMİN CONKA VE OĞLU SARP

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler hayran kalıyor

YASEMİN CONKA VE OĞLU SARP

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler hayran kalıyor

HAKAN PEKER VE OĞLU

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