Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın kızını görenler hayran kalıyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir süre Canan karakterine hayat veren Arzu Yanardağ'ın kızını görenler dönüp bir daha bakıyor. Bir zamanların popüler mankeni Arzu Yanardağ, uzun bir aradan sonra EDHO ile yeniden ekranara dönüş yapmıştı. Güzelliğinden bir şey eksilmeyen eski mankenin kızı Alara Maya da annesi kadar güzel. İşte Arzu Yanardağ'ın ve diğer ünlü isimlerin kızı...

17.02.2019 10:52 - Son Güncelleme: 17.02.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





