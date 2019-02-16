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  • Son Güncelleme: 17.02.2019 02:21

136. bölüm fragmanı ile Ertuğrul Bey haini bulabilecek mi?

Çarşamba günlerinin sevilen dizisi 'un yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. . bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte diziye dair merak edilen detaylar...

Diriliş Ertuğrul 136. bölüm fragmanı ile Ertuğrul Bey haini bulabilecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta izleyicileri ekran başına kitledi. Şimdi fenomen dizinin izleyicileri Diriliş Ertuğrul 136. bölüm fragmanında neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Yeni bölümde Ertuğrul Gazi ve alpleri hainin peşine düşüyor. Diriliş Ertuğrul, 20 Şubat 2019 Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. İşte Diriliş Ertuğrul dizisine dair merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. BÖLÜM FRAGMANINDA ORTALIK KARIŞIYOR!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul Bey'in düşmanlarına karşı harekete geçtiği görülüyor. Fragmanda Ertuğrul'un Alıncak'a kılıç çekip zor durumda bıraktığı da görülüyor.

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