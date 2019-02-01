Sen Anlat Karadeniz son bölümde herkesi duygulandıran anlat yaşandı. Atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de; iki yıl önce PKK'nın katlettiği Trabzonlu Eren Bülbül'e saygı duruşu yapıldı. Sen Anlat Karadeniz 38. son bölümde; Mustafa ile Asiye, cezaevinde dünyaya gelen bebeklerine Mustafa'nın babası Mehmet'in adını vermek istedi.

SEN ANLAT KARADENİZ 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA