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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 10:15

'den 'e saygı duruşu!

38. son bölümde, iki yıl önce PKK'nın hunharca katlettiği Trabzonlu hüzünlü bir şekilde anıldı. izide Asiye ve Mustafa Kaleli'nin dünyaya gelen bebeklerine Eren'in adının verilmesi, izleyicinin takdirini topladı. Sen Anlat Karadeniz'eki o anlar Twitter'da TT oldu. Dizinin bilgesi 'nin, "Bizim burada yatan kahraman bir çocuğumuz var. Bebeğin adı olsun." demesi üzerine tüm aile bireylerinin büyük bir mutlulukla bu öneriyi kabul edip, erkeklerinin bebeği kucaklarına alıp "İyi ki varsın Eren" demesi izleyiciyi hüzne boğdu. Atv ekranlarında yayınlanan son bölümden sonra izleyici heyecanla Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölüm fragmanını bekledi.

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