Atv'de yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında bugün, Seher Okusal cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Sevilay Aha'nın bildiklerini anlatması üzerine Müge Anlı canlı yayınında peş peşe gelen cinayet itirafı herkesi şok etti. İddialara göre Seher Okusal'ın kardeşi Mevlüt Okusal, ablası kendisine para vermediği için önce boğazını kopardı daha sonra cesedi köpeklere yedirip, Seher Okusal'ın kafasını da göle attı. Mevlüt Okusal, 1 Şubat Müge Anlı canlı yayınına çıkıp hakkında söylenen iddialara ne cevap verecek? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, 1 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyin...

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