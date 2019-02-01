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  • 01.02.2019 10:32

canlı yayınında cinayetinin sır perdesi aydınlanıyor mu?

canlı yayınında korkunç cinayet aydınlanıyor mu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Talı Sert'in bugünkü programında cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Sevilay Aha'nın Müge Anlı canlı yayınında anlattıklarından sonra peş peşe gelen itiraflar üzerine savcılık harekete geçti. Kayıp kadın dosyası bir anda cinayet dosyasına döndü. 1 Şubat Müge Anlı canlı yayınında Seher Okusal'ın babası Hayrettin Okusal kimlerden şüpheleniyor? Mevlüt Okusal, ablası Seher Okusal'ı canice öldürdüğü iddialarına, 1 Şubat Müge Anlı canlı yayınına çıkıp cevap verecek. Korkunç cinayetle ilgili neler olup bittiğini merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı izleyin...

Atv'de yayınlanan canlı yayınında bugün, cinayetiyle ilgili neler yaşanacak? Sevilay Aha'nın bildiklerini anlatması üzerine Müge Anlı canlı yayınında peş peşe gelen cinayet itirafı herkesi şok etti. İddialara göre Seher Okusal'ın kardeşi Mevlüt Okusal, ablası kendisine para vermediği için önce boğazını kopardı daha sonra cesedi köpeklere yedirip, Seher Okusal'ın kafasını da göle attı. Mevlüt Okusal, 1 Şubat Müge Anlı canlı yayınına çıkıp hakkında söylenen iddialara ne cevap verecek? Müge Anlı'da bugün neler oluyor merak ediyorsanız, 1 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyin...

ATV CANLI YAYIN

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