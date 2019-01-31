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Sen Anlat Karadeniz 39. bölüm fragmanı izle | Sen Anlat Karadeniz izle

30 Ocak 2019, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz'in 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’in 38. son bölümünde Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır. Sen Anlat Karadeniz 39. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.


"Eğer biz izimizi kaybettirmeyi başarırsak, sizinle bir işi kalmaz...
Benim peşime düşer..."
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