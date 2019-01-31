Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 01.02.2019 00:37
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 00:44

Bir Zamanlar Çukurova'nın 18. bölümü yayınlandı! | Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son bölümünde izleyicisini ekranları başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın 18.bölümünde Çukurova'da taşlar yerinden oynadı! "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın nefesleri kesen 18. bölümü...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova'nın 18. bölümü yayınlandı! | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar