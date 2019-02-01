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Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan korkunç cinayet aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Sevilay Aha, dayısı Mevlüt Okusal'ın annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü öğrendiğini söyledi. Sevilay Aha'nın şok eden sözlerinden sonra Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen telefonlar kan dondurdu. Tüm aile fertleri Seher okusal'ı öldüren kişi olarak Mevlüt Okusal'ı hedef gösterirken, canlı yayında cinayet itirafında bulunuldu. Önce Kfası kopartıldığı sonra da cansız bedeninin köpeklere yedirildiği söylenen Seher Okusal'a ne oldu? Seher Okusal gerçekten öldü mü? Mevlüt Okusal 1 Şubat Müge Anlı canlı yayınına katılıp iddialara cevap verdi. Müge Anlı ekibine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gizli tanıkın sözleri ise herkesi şok etti. İşte 1 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

01.02.2019 14:20 - Son Güncelleme: 01.02.2019 14:49
Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili konuşan gizli tanıkın anlattıkları, Mevlüt Okusal'ın kardeşini öldürmüş olabileceği yönündeydi...

MÜGE ANLI'DAKİ SEHER OKUSAL CİNAYETİNDE GİZLİK TANIK NELER ANLATTI?

Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan korkunç cinayetin baş şüphelisi Mevlüt Okusal, bugün hakkındaki iddiaları cevapladı. Canlı yayına çıkan Mevlüt Bey, olayla ilgisi olmadığını belirtti. Ancak Müge Anlı ekibine konuşan gizli tanığın anlattıkları bütün okları Mevlüt'ün üzerine çekti...

Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

GİZLİ TANIK NELER ANLATTI?

Gizli Tanık, "2011 - 2012 yıllarında bir arkadaşım gebze Çayırova'da bir restorantta çalışıyordu. İş arkadaşları Mevlüt ve Melek'ti. Arkadaşımın anlattığına göre; Seher restorana gelmiş ve o sırada bir arbede yaşanmış. Seher çok sarhoşmuş, erkek arkadaşlarını oraya getirmiş. "

Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

"Seher restoranttan ayrıldıktan sonra geç bir saatte Melek ve Mevlüt'ün evine gitmiş ve orada tekrar kavga ediyorlar. Mevlüt Seher'in kafasına odun gibi bir şey ile vuruyor ve Seher'i el arabasıyla evin yakınlarındaki sazlık bir alana götürüp gömmüş."

Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

"Melek uyandığında Mevlüt sarhoş bir şekilde ağlıyormuş ve her şeyi Melek'e itiraf etmiş. Kanlı gömleğini ve çamurlu pantolonunu da daha sonra görmüş Melek."

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