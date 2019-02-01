Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat

"Seher restoranttan ayrıldıktan sonra geç bir saatte Melek ve Mevlüt'ün evine gitmiş ve orada tekrar kavga ediyorlar. Mevlüt Seher'in kafasına odun gibi bir şey ile vuruyor ve Seher'i el arabasıyla evin yakınlarındaki sazlık bir alana götürüp gömmüş."