Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili gizli tanıktan şok eden sözler! 1 Şubat
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan korkunç cinayet aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Sevilay Aha, dayısı Mevlüt Okusal'ın annesi Seher Okusal'ı öldürdüğünü öğrendiğini söyledi. Sevilay Aha'nın şok eden sözlerinden sonra Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen telefonlar kan dondurdu. Tüm aile fertleri Seher okusal'ı öldüren kişi olarak Mevlüt Okusal'ı hedef gösterirken, canlı yayında cinayet itirafında bulunuldu. Önce Kfası kopartıldığı sonra da cansız bedeninin köpeklere yedirildiği söylenen Seher Okusal'a ne oldu? Seher Okusal gerçekten öldü mü? Mevlüt Okusal 1 Şubat Müge Anlı canlı yayınına katılıp iddialara cevap verdi. Müge Anlı ekibine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gizli tanıkın sözleri ise herkesi şok etti. İşte 1 Şubat Müge Anlı son bölümde yaşananlar...
01.02.2019 14:20 - Son Güncelleme: 01.02.2019 14:49
Müge Anlı son bölümde Seher Okusal cinayetiyle ilgili konuşan gizli tanıkın anlattıkları, Mevlüt Okusal'ın kardeşini öldürmüş olabileceği yönündeydi...
MÜGE ANLI'DAKİ SEHER OKUSAL CİNAYETİNDE GİZLİK TANIK NELER ANLATTI?
GİZLİ TANIK NELER ANLATTI?
Gizli Tanık, "2011 - 2012 yıllarında bir arkadaşım gebze Çayırova'da bir restorantta çalışıyordu. İş arkadaşları Mevlüt ve Melek'ti. Arkadaşımın anlattığına göre; Seher restorana gelmiş ve o sırada bir arbede yaşanmış. Seher çok sarhoşmuş, erkek arkadaşlarını oraya getirmiş. "
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