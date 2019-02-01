Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle yine nefes kesti. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, tüm Kişilerde %13,75 izlenme oranı ve %28,74 izlenme payı, AB'de %11,22 izlenme oranı ve %25,52 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %25,58 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümü izleyenler, yeni bölüm fragmanını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA