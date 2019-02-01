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  • 01.02.2019 13:08
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 13:08

yine birinci! ? Son bölüm full izle

yine birinciliği kaptırmadı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova 18. son bölümüyle dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Talihsiz heyelan kazasından sağ salim kurtulan , gözünü kırpmadan, kendi hayatı pahasına Adnan bebeği kurtarınca ’yla yakınlaştı. Karşılaştığı her zorluğa bebeği için katlanan Züleyha, bu hareket karşısında eski defterleri kapatacak mı? Bu sorunun cevabını merak eden izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 19. yeni bölüm fragmanını aramaya başladılar.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle yine nefes kesti. Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, tüm Kişilerde %13,75 izlenme oranı ve %28,74 izlenme payı, AB'de %11,22 izlenme oranı ve %25,52 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %25,58 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova son bölümü izleyenler, yeni bölüm fragmanını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

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