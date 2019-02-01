Arka Sokaklar 503. yeni bölümde Aylin’in bebeği ölecek mi?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar, yine nefesler tutularak izlenecek. Suçluları yakalamaya çalışan Aylin'e araba çarpacak, bunun sonucunda karnındaki bebeğinden mi olacak merak konusu… Diğer yandan Mesut'un başka bir ekibin Mesut'u istemesi kafaları karıştırdı.



ARKA SOKAKLAR 503. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?



Vücuduna kalbi tetikleyen iğne zerk edildiği hastaneye kaldırılan Engin, verdiği yaşam savaşını kazanabilecek mi? Doktor Nazım, Engin'i kurtarmak için elinden geleni yaparken başarılı olabilecek mi?



Hüsnü'nün yeni aşkı Meryem ile komik sahneleri izleyenleri güldürecek. Kızın annesi Meziyet, kocası İhsan'ı evden kovmuştur. İhsan, hala eve dönmemiştir. Meziyet, Hüsnü'den kocasını bulmasını ister, peki yapabilecek mi?



Suriyeli Fatima yüksek bir yerden düşerek ölür ve geride 70 yaşındaki kocası kalır. Kamuran kızı yaşlı adama satmıştır. Bilgileri Fatima'nın kardeşi Selman vermiştir. Kamuran suçlamaları reddetse de Bahar inanmaz ve gizli göreve gider. Kamuran'ın sattığı kızların arasına karışır. Bu sırada Kamuran da Bahar'dan şüphelenmiştir.



Terörist Yücel ve Tarık, kamyon dolu mühimmatla çarşıya gider ve terör eylemi yapmayı amaçlar. Ekip istihbarat alarak olay yerine gider. Yücel ve Tarık, terör eylemini hayata geçirirse birçok can kaybı olacaktır.