Müge Anlı canlı yayında gelen cinayet itirafının ardından neler yaşandı? Annesi Seher Okusal'ın dayısı tarafından öldürüldüğü söyleyen Sevilay Aha, Müge Anlı canlı yayınında annesi Seher Okusal'ın döve döve öldürüldüğünü ve cesedin bir halıya sarılıp köpeklere yedirildiğini öğrendi. Müge Anlı canlı yayında peş peşe gelen cinayet itirafından sonra Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İşte 31 Ocak Müge Anlı canlı yayınında cinayet ile ilgili yaşanan gelişmeler...

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