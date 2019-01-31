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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 10:22

canlı yayınında peş peşe gelen Seher Okusal i itirafının ardından neler yaşandı? 31 Ocak

canlı yayınında peş peşe gelen itirafının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Annesini en son 2011 yılında gören , ında bildiklerini anlattıktan sonra Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyeti Cinayet Büro Ekipleri harekete geçti. Annesini dayısının öldürdüğünü öğrenen Sevilay Aha, emniyet ekiplerine ifade verdikten sonra neler yaşandı? Tüm ailenin bildiği cinayette son durum nedir? 31 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşananları merak ediyorsanız yin...

canlı yayında gelen itirafının ardından neler yaşandı? Annesi Seher Okusal'ın dayısı tarafından öldürüldüğü söyleyen , ında annesi Seher Okusal'ın döve döve öldürüldüğünü ve cesedin bir halıya sarılıp köpeklere yedirildiğini öğrendi. Müge Anlı canlı yayında peş peşe gelen cinayet itirafından sonra Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İşte 31 Ocak Müge Anlı canlı yayınında cinayet ile ilgili yaşanan gelişmeler...

ATV CANLI YAYIN

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