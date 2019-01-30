Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 31.01.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 00:54

'in 38. bölümü yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm izle

Atv'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicisini ekranları başına kilitleyen dizisi 'in son bölümü nefes kesti. Sen Anlat Karadeniz 38. bölümde, Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünü takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte dizisinin izleyenleri ekran başına kilitleyen 38. bölümü...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriSen Anlat Karadeniz'in 38. bölümü yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar