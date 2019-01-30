Sen Anlat Karadeniz'in 38. bölümü yayınlandı | Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm izle
Atv'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicisini ekranları başına kilitleyen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü nefes kesti. Sen Anlat Karadeniz 38. bölümde, Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünü takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte dizisinin izleyenleri ekran başına kilitleyen 38. bölümü...
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