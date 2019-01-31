Son dakika gelişmesine göre, Lübnan Cumhurbaşkanlığı, yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, 4 Ekim'de yeni hükümetin 10 güne kadar kurulabileceğini söylemesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen bakanlıkların dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet bir türlü kurulamamıştı.

HARİRİ'DEN FEDAKARLIK ÇAĞRISI

Lübnan ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ülkesinin ulusal çıkarları için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu vurgulamış ve bütün siyasi partileri de fedakârlık yapmaya davet etmişti.

Hariri'nin basın ofisinden 9 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada da Başbakan'ın 10 güne kadar yeni hükümetin kurulacağını belirttiği aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca Hariri'nin, hükümeti kurma konusunda başarısız olması halinde bu görevi yeniden kabul etmeyeceği vurgulanmıştı.