Müge Anlı canlı yayınında itiraf edilen Seher Okusal cinayetinin korku dolu gerçekleri! 31 Ocak
Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen Seher Okusal cinayeti itirafının sır perdesi aralanıyor. Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki Sevilay Aha, annesi Seher Okusal'dan 2007 yılında ayrıldı. Annesini en son 2007 yılında gören Sevilay Aha, 2011 yılında yalnızca annesinin sesini duyabildi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Sevilay Hanım'ın annesi ve akrabaları hakkında anlattıkları herkesi şok etti. Sevilay Aha, 5 yıl önce teyzesinin kendisine, annesinin öldürüldüğünü söylediğini belirtti. İddialara göre cinayetin bir numaralı şüphelisi dayı Mevlüt Okusal'dan başkası değildi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kardeşlerin iddiaları ise kan dondurdu. Bugün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan dayı Mevlüt Okusal, korkunç iddialar hakkında bakın neler söyledi... İşte 31 Ocak Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı hakkında yaşanan son gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayında bir cinayeti daha ortaya çıkardı. Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Sevilay Aha'nın anlattıkları stüdyoda şok etkisi yarattı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA CANİCE ÖLDÜRÜLEN KADININ HAYAT HİKAYESİ! - TIKLA
Bursa'da yaşayan Seviley Aha, annesi Seher Okusal'ın yanından 2007 yılında ayrıldıktan sonra Seher Hanım Kocaeli Gebze'ye taşındı.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA CANİCE ÖLDÜRÜLEN KADININ HAYAT HİKAYESİ! - TIKLA
KAFASINI KOPARIP GÖLE ATTI!
Dün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan akrabalar da dayı Mevlüt Okusal'ı suçladı. Akrabalar, Mevlüt Okusal'ın 20011 yılında ablası Seher Okusal'dan para istediğini ancak genç kadın para vermeyince kafasını kopardığını, bir halıya sardığını, kafasını Kocaeli'deki bir göle, vücudunu ise köpeklere attığını belirttiler...