Müge Anlı'nın bugünkü programında Ahmet Kaymaz hakkında nasıl gelişmeler yaşanacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Mehmet Selim Kaymaz, hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz'ı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Mehmet Kaymaz'ın Müge Anlı canlı yayınında anlattıkları ise herkesi hayrete düşürdü. Her şey Mardin'de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz'ın 1983 yılında çalışmak için Lübnan'a gitmesiyle başladı. Öldü sanılan Ahmet Kaymaz hayatta mı? Kuzey Irak'ın Zaho kentinde neler olacak? Merak edenler 29 Ocak Müge Anlı canlı yayını izleyebilirler...
ATV CANLI YAYIN
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