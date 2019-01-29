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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 10:34

canlı yayınında 'da öldü sanılan , Zaho'da bulunabilecek mi? 29 Ocak

canlı yayınında Yeşilçam filmi gibi bir hikayeye tanık olunmuştu. , dün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında babası 'ın 'da bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini ancak 10 gün önce babasının yaşadığını öğrendiğini açıkladı. ını takip eden izleyiciler, Ahmet Kaymaz'ın hayat hikayesini bildiğini ve 'ın babasına benzediğini söylediler. 'Yeşil Amca' olarak tanınan kişi Ahmet Kaymaz mı? 29 Ocak Müge Anlı canlı yayınında neler olduğunu merak ediyorsanız yin...

'nın bugünkü programında hakkında nasıl gelişmeler yaşanacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan , hiç görmediği babası Ahmet Kaymaz'ı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 'ın ında anlattıkları ise herkesi hayrete düşürdü. Her şey 'de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz'ın 1983 yılında çalışmak için 'a gitmesiyle başladı. Öldü sanılan Ahmet Kaymaz hayatta mı? 'ın Zaho kentinde neler olacak? Merak edenler 29 Ocak Müge Anlı canlı yayını izleyebilirler...

ATV CANLI YAYIN

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