Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? Dizi oyuncuları kimler?

İlk sezonuyla Aralık ayında Netflix ekranlarında izlenen Hakan: Muhafız, büyük yankı uyandırdı. Oldukça ilgi gören ve milyonlarca izlenme rekorları kıran dizi yeni sezonuyla 2019 yılında da sevenlerinin karşısına çıkacak. Yakından takip edilen Hakan: Muhafız dizisinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. The Protector adıyla da anılan dizi, üçüncü ve dördüncü sezonu için ise şimdiden onay almış durumda…

HAKAN: MUHAFIZ KONUSU

Sıradan bir genç olan Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olması anlatılıyor. 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

HAKAN: MUHAFIZ OYUNCULARI

Başrollerde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda ise Engin Öztürk ve Boran Kuzum'un yer alacağı duyuruldu.